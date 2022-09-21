Окупанти вдарили зі ствольної артилерії по житлових кварталах двох районів Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло 30 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Ніч була напруженою у Нікопольському та Криворізькому районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни ударили по житлових кварталах зі ствольної артилерії. Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік.



У місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів.



Через обстріл здійнялися пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Вогнеборці полум’я уже загасили.



У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Люди цілі.



У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики уже лагодять лінії", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах було гучно від сирен, однак минулося без атак і зараз спокійно.

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