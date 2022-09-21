Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині – від межі з Запорізькою областю до межі з Луганщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд влучив на подвір’я одного з будинків – інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо.

У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому – влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, у т.ч. 2 дитини. Ще 1 людина може бути під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію", - йдеться у повідомленні.

Всю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади – без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

У Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл – пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав.

















