Акцію протесту проти мобілізації анонсували в Росії. ФОТО

Акція протесту проти мобілізації має відбутися 21 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter руху "Весна".

"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері й діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?" - йдеться у повідомленні.

Старт акції запланований 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

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