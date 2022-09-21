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У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Зрадники розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва", - йдеться у повідомленні.

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До своєї розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкащини. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 01
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 02
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 03
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Герхард
    Тобто місце розташування Київських ТЕЦ після 24.02.2022 змінилося?

    Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?

    Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
    Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
  • Joshua Merlin
    а что, в Украине есть секретные подземные ТЭЦ? или СлаБоУмные чего й то не тех нашли...
  • Matsyna Yurij
    ЖД вузли та ТЕС видно на Гугл картах...

    Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
    Що за несинiтниця?!
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