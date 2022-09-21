У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зрадники розвідували розташування українських військових підрозділів, у тому числі Нацгвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

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"Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо жителів Києва", - йдеться у повідомленні.

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До своєї розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкащини. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.







