Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл. ФОТОрепортаж

Армія РФ поцілила в житлові будинки, школу, меблевий цех, коксохімічний завод, залізничне полотно, спортивний майданчик. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Рашисти обстріляли з реактивної артилерії Курахове – чотири людини поранені, серед них дитина.

Зазначається, що за добу ворог атакував 18 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Покровськ, Миколаївка, Торецьк, Слов’янськ, Красногорівка, Соледар, смт Велика Новосілка, Північне-2, Південне, села Дружба, Ласточкине, Рівне, Новобахмутівка, Вовчанка, Костянтинівка.

"Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, ракет. Найбільше ударів – шість – витримали Авдіївка та Бахмут. Знищено та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів, з них 16 - житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

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