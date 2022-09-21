Новини Фото • Війна

Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл. ФОТОрепортаж

1 1570
Армія РФ поцілила в житлові будинки, школу, меблевий цех, коксохімічний завод, залізничне полотно, спортивний майданчик. Є вбиті та поранені мирні жителі, постраждала дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 01

Рашисти обстріляли з реактивної артилерії Курахове – чотири людини поранені, серед них дитина.

Зазначається, що за добу ворог атакував 18 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Покровськ, Миколаївка, Торецьк, Слов’янськ, Красногорівка, Соледар, смт Велика Новосілка, Північне-2, Південне, села Дружба, Ласточкине, Рівне, Новобахмутівка, Вовчанка, Костянтинівка.

"Окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, ракет. Найбільше ударів – шість – витримали Авдіївка та Бахмут. Знищено та пошкоджено 35 цивільних об‘єктів, з них 16 - житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж


Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 02
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 03
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 04
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 05
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 06
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 07
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 08
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 09
Доба на Донеччині: задокументовано 31 ворожий обстріл 10

ТОП-новини

всі новини