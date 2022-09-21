За добу окупанти обстріляли зі своєї території дев’ять громад Сумщини та Чернігівщині. ФОТО

Сумську область ворог обстріляв із застосуванням некерованих авіаційних ракет.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ

"Учора, 20 вересня, війська агресора з території Росії вели вогонь по території 7 громад Сумщини та 2 громад Чернігівщини. Окрім постійної практики застосування артилерії та мінометів, російські загарбники почали вести вогонь по прикордонню України некерованими авіаційними ракетами С-13, які запускали з наземних установок", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, 15 ракет С-13 ворог випустив по території Великописарівської громади Сумської області.

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Під російським вогнем опинилися території Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Шалигинської та Есманьської громад. Есманьську громаду ворог двічі обстрілював з мінометів 120 мм та самохідних артилерійських установок — зафіксовані понад 50 вибухів.

Також із самохідних артустановок і мінометів загарбники двічі вдарили по Шалигинській громаді — зафіксовані більш ніж 25 вибухів. Після обіду російські війська застосували 122-мм самохідні артустановки для обстрілу одного з населених пунктів Юнаківської громади — пролунали понад 15 вибухів. Встановлено, що вогонь вівся з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно. Обстрілами пошкоджена лінія електропередач, вибиті вікна в приватних будинках та будівлі цивільної інфраструктури. Пізніше загарбники обстріляли територію Краснопільської громади зі 120-мм мінометів — загалом прилетіли майже 20 мін.

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У другій половині дня ворог тричі обстрілював територію Білопільської громади зі 122-мм самохідних артустановок та 120-мм мінометів — загалом пролунали 35 вибухів. Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджені приватні будинки в одному з населених пунктів громади. По території Новослобідської громади війська РФ вистрелили три снаряди із самохідних артустановок. У Чернігівській області під вогнем російських 120 мм мінометів опинилися Семенівська та Сновська громади, по яких зафіксовані 36 та 15 влучань, відповідно.







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