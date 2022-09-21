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Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки. ФОТОрепортаж

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Армія окупантів поцілила по інфраструктурі обласного центру та по населених пунктах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.

Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 01

"Минулої доби російські терористи знову обстріляли мирне населення Запорізької області. Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю та району. У результаті – зруйновано будівлю об’єкту інфраструктури в обласному центрі та територію одного з виробничих підприємств у Камишувасі.

Ще снаряди влучили на територію гімназії у Григорівці. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення навчального закладу, а також декілька будинків, розташованих неподалік. Окрім цього, ворожої атаки зазнали населені пункти Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Зазначається, що значних пошкоджень завдано житловій і цивільній інфраструктурі Гуляйполя, Успенівки, Залізничного, Оріхова, Малої Токмачки та Новодніпровки.


Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 02
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 03
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 04
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 05
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 06
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 07
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 08
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 09
Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки 10

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