Доба у Запорізькій області: внаслідок обстрілів рашистів пошкоджені цехи, школи та житлові будинки. ФОТОрепортаж

Армія окупантів поцілила по інфраструктурі обласного центру та по населених пунктах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.

"Минулої доби російські терористи знову обстріляли мирне населення Запорізької області. Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю та району. У результаті – зруйновано будівлю об’єкту інфраструктури в обласному центрі та територію одного з виробничих підприємств у Камишувасі.

Ще снаряди влучили на територію гімназії у Григорівці. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення навчального закладу, а також декілька будинків, розташованих неподалік. Окрім цього, ворожої атаки зазнали населені пункти Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що значних пошкоджень завдано житловій і цивільній інфраструктурі Гуляйполя, Успенівки, Залізничного, Оріхова, Малої Токмачки та Новодніпровки.



















