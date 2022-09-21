З початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів. ІНФОГРАФІКА

Іноземна допомога покрила 55% потреби у додатковому фінансуванні бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Загалом, від початку повномасштабної війни іноземне фінансування покрило 36% витрат державного бюджету. Решта – доходи податкової та митниці (34%), друк гривні НБУ (20%), військові облігації (10%).

У серпні, вперше від початку війни, іноземне фінансування повністю покрило бюджетні потреби у межах одного місяця. Від іноземних партнерів надійшло 4,7 млрд дол кредитів та грантів. З них, 3 млрд доларів гранту передали США.

Крім цього, ЄС на початку серпня надав Україні 1 млрд євро кредитних коштів – першу частину пакету макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Друга частина допомоги обсягом 8 млрд затримується, хоча мала надійти до вересня.

Також кошти для підтримки фінансової стабільності України в серпні надійшли від Канади (кредит у 350 млн доларів США на закупівлю газу до опалювального сезону), Італія (200 млн євро кредитної допомоги) та Світового Банку (120 млн доларів кредиту). Передати Україні 1 млн євро гранту невідкладної допомоги знайшла змогу й Албанія.

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