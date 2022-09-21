Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську. ФОТО

7 5954
Російські загарбники облаштували свою катівню у будівлі поліції.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ..

 "Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись 4 особи, військові РФ утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було", - йдеться у повідомленні.

Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську 01
Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську 02
Ще одну катівню рашистів виявили у Куп’янську 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фотографії звільненого Куп’янська. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини