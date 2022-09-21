Новини Фото • Фотошопи політиків, Мобілізація в РФ

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах

25 93437
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією, - Залужний

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу про втрати РФ у війні: "На сьогодні 5 937 осіб загинуло". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу. ВIДЕО

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 03

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 04

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 05

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 06

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 07

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 08

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 10

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 11

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 12

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 13

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 14

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 15

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 16

А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах 17

Більше фотошопів дивіться тут

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Philip c31e0bf0


  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Павло ШОвте
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини