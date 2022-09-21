А 300 000 пакетів вже приготували? Путінська мобілізація у ФОТОжабах
25 93437
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією, - Залужний
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу про втрати РФ у війні: "На сьогодні 5 937 осіб загинуло". ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО
Більше фотошопів дивіться тут