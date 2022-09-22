Загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Є загиблий. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину. Понівечені будинки, лікарні, музей, адмінбудівлі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Близько опівночі росіяни накрили "Градами" Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка. У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті… Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники полум’я загасили. Люди не постраждали.