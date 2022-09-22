Загарбники обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Є загиблий. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Близько опівночі росіяни накрили "Градами" Нікополь. Випустили по центральних кварталах з 20 снарядів. Убили 35-річного чоловіка. У місті понівечені 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач. Вулиці усіяні вирвами та уламками боєприпасів. Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті… Через атаку спалахнули чотири пожежі у торговельних кіосках та гаражах. Займання вогнеборці уже приборкали", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Кривому Розі через атаку ворожого дрону-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Рятувальники полум’я загасили. Люди не постраждали.