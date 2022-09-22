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Рашисти вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами військових РФ, - Братчук. ФОТО

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Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове, тем самым уничтожив вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами військових РФ, - Братчук 01

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Топ коментарі

  • Ольга Ємсенко bbdf6542
    Це була спецоперація з метою економії коштів на виплати родичам, тіл тепер немає. Жаль, що смердить у нас)
  • Valentina Grin
    " И дарагая не узнает какой у парня был конец"
  • Тетяна Тать
    оце вже реально ні дна ні покришки...
    вони вже в мішках, а раша вирішила, що їх недостатньо вбила, треба ще раз.
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