Рашисти вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Харкові та знищили вагони-рефрижератори з тілами військових РФ, - Братчук. ФОТО
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Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове, тем самым уничтожив вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев
Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - йдеться в повідомленні.