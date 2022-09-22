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З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець. ФОТОрепортаж

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Серед визволених з російського полону іноземців є ті, кому загарбники винесли смертні вироки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"215 наших людей на свободі. Серед них жінки, у тому числі медикині - вагітна Мар’яна Мамонова та Катерина "Пташка" Поліщук. 124 офіцери. 108 захисників Азовсталі. 5 командирів з Азовсталі, які будуть знаходитися у Туреччині. 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки, відучора вже у Саудівській Аравії", - написав він.

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З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 01
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 02
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 03
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 04
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 05
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 06
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 07
З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець 08

Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    Ну и вот вам "независимость" ЛНР и ДНР паомните как "Пенис Душилин" "дрочил" по ТВ какие мы строгие смертная казнь никаких помилований судья под уголовным делом прокурор и адвокат все кто соучаствовал в фарсе и спектакле получили реальные уголовные дела а решает Москва политическая целесообразность этим самым ДНР и ЛНР опустили ниже Ада показав их эфимерность и никчемность проститутки вообще никого не интересуют и он и ничего не решали и не решают... только в качестве ширмы и гарматного мьяса...
  • Barboval
    Є військові правила що офіцери котрих відпускають з полону не беруть участь до кінця війни. Напевно тут була така умова Слава Богу що живі і не в кацапів. Тільки тепер питання скільки ще залишилося вояк і патріотів в кацапських катовнях. І чи є шанси вернути їх додому ...
  • Panda Freeav
    москалі так і незрозуміли з ким звязались.
    на їх каналах істерика:
    хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
    )
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