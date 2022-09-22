З полону визволили іноземців, яким росіяни винесли смертні вироки, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Серед визволених з російського полону іноземців є ті, кому загарбники винесли смертні вироки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"215 наших людей на свободі. Серед них жінки, у тому числі медикині - вагітна Мар’яна Мамонова та Катерина "Пташка" Поліщук. 124 офіцери. 108 захисників Азовсталі. 5 командирів з Азовсталі, які будуть знаходитися у Туреччині. 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки, відучора вже у Саудівській Аравії", - написав він.

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