У результаті обміну полоненими додому повернулися 9 українських прикордонників. ФОТО

Учора в рамках великого обміну військовополоненими додому повернулися також дев’ятеро українських прикордонників.

Їхнє фото публікує Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті обміну, серед 215 українських захисників та захисниць, додому повернулися і 9 прикордонників.

Хлопці до останнього не знали, що вони їдуть додому. Змарнілі, але незламні. Далі – реабілітація, лікування і відпочинок", - йдеться в повідомленні.

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