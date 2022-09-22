У результаті обміну полоненими додому повернулися 9 українських прикордонників. ФОТО
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Учора в рамках великого обміну військовополоненими додому повернулися також дев’ятеро українських прикордонників.
Їхнє фото публікує Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.
"У результаті обміну, серед 215 українських захисників та захисниць, додому повернулися і 9 прикордонників.
Хлопці до останнього не знали, що вони їдуть додому. Змарнілі, але незламні. Далі – реабілітація, лікування і відпочинок", - йдеться в повідомленні.