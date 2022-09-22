Новини Фото

На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки. ФОТО

2 89917
У Софії увечері 21 вересня на знак солідарності з Україною символічно вимкнули світло на монументі радянським воїнам.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативою "Темрява для Світла" виступили болгарські журналісти, письменники та професори університетів. Вони вимагали від столичного муніципалітету вимкнути підсвітку в символічному жесті проти російської агресії в Україні та згубного впливу на Болгарію. Міська влада пішла на ці вимоги та відключила освітлення о 20:00 годині 21 вересня", - написав він у фейсбуці.

Також дивіться: "Катерина = Путін": одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Монумент "Пам’ятник Радянській Армії" було відкрито в столиці Болгарії Софії у 1954 році. Після падіння Берлінської Стіни містяни Софії безрезультатно намагалися позбутися мілітаристської архітектурної пам’ятки.

На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки 01
На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Kiev_Kiev_777
    сносить его надо а не света лишать
  • Старый зольдат
    Удивительное дело. Болгария, как союзница гитлеровской Германии с конца 1941-го года. Вышла из союза с гансами в 1944 году расстреляв своего князя и премьера. На территории Болгарии официально не погиб НИ ОДИН солдат РККА. Теперь вопрос - с какого бодуна в Болгарии стоит этот статуй в лучах заката а вместо члена у него лопата? Болгары, снесите этого "Альёшу" к их сруской матери.
  • nav svargi
    valjit toi "pamjatnik" treba...poka sveta nema tam🤬
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини