На знак підтримки України радянський пам’ятник у Болгарії залишили без підсвітки. ФОТО

У Софії увечері 21 вересня на знак солідарності з Україною символічно вимкнули світло на монументі радянським воїнам.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативою "Темрява для Світла" виступили болгарські журналісти, письменники та професори університетів. Вони вимагали від столичного муніципалітету вимкнути підсвітку в символічному жесті проти російської агресії в Україні та згубного впливу на Болгарію. Міська влада пішла на ці вимоги та відключила освітлення о 20:00 годині 21 вересня", - написав він у фейсбуці.

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Монумент "Пам’ятник Радянській Армії" було відкрито в столиці Болгарії Софії у 1954 році. Після падіння Берлінської Стіни містяни Софії безрезультатно намагалися позбутися мілітаристської архітектурної пам’ятки.



