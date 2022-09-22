Донеччина під ворожим вогнем: росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, обстріляли касетними боєприпасами Часів Яр. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами.
У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці, в Очеретинській – по околицям Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Без постраждалих. Всю ніч поодинокі прильоти в Авдіївці, на ранок – масований артобстріл центру міста та танковий обстріл старої частини – наслідки встановлюємо. У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки, без жертв", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків.
У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.