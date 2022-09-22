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На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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У Макаровому на Харківщині ексгумували тіло 68-річного чоловіка, який загинув від рук російського військовослужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора 01

За даними слідства, 5 травня 2022 року в окупованому на той час с. Макарове Золочівської об’єднаної територіальної громади військовослужбовець РФ застрелив місцевого мешканця, який йшов вулицею села. Трагедія сталась на очах брата загиблого.

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На Харківщині ексгумовано тіло місцевого мешканця, якого застрелив росіянин, - Офіс Генпрокурора 02

"Попередньо встановлено, що військовий стріляв з автоматичної зброї з прицілом – спочатку по ногах чоловіка, а потім – йому в спину. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством .

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    68 років діду було
    чим він загрожував раші?
    жив в Україні та ходив вулицями?

    мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
  • Тетяна Тать

    я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
    кожній темі свій час

    релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
  • Тетяна Тать
    ну по великому рахунку ми і зараз нічим їм не загрожуємо
    хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть

    тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
    за кожну сльозу
    за кожне знівечене життя
    за кожного полоненого, над яким знущалися
    за кожного вбитого
    за порушену економіку

    за все

    ми до них не лізли
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