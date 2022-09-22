У російському Тольятті після оголошення мобілізації підпалили міськадміністрацію. ФОТО

У ніч проти 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольятті Самарської області. За попередньою інформацію, в будівлю кинули коктейль Молотова.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 22 вересня невідомі особи вчинили підпал входу в будівлю адміністрації, що розташвана за адресою вул. Білоруська, 33. УВС по м. Тольятті наразі проводить перевірку за цим фактом", - заявили в МВС Росії.

Російські телеграм-канали стверджують, що в будівлю кинули коктейль Молотова.

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Адміністрація Тольятті не вперше страждає від подібних дій. У квітні фасад цієї будівлі закидали червоною фарбою.