Перша виставка врятованих картин Примаченко відкрилася в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві вперше відкрилася виставка врятованих в Іванкові картин української художниці Марії Примаченко. Російські окупанти наприкінці лютого спалили історико-краєзнавчий музей, де зберігалися її роботи, проте деякі картини Примаченко врятували місцеві жителі.

На виставці "Марія Примаченко. Врятоване" у столичному Національному центрі "Український дім" представлено 14 вцілілих картин жанру "наївне мистецтво". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

Картини Марії Примаченко представлені на виставці, передусім, завдяки місцевим жителям Іванкова – зокрема, Ігорю та Анатолію, які, побачивши як палає музей 25 лютого, кинулися рятувати мистецькі твори видатної художниці.

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"Як це було? Абсолютно випадково. 25 числа (лютого) близько 12 дня ми гуляли по парку і побачили, що йде дим з краєзнавчого музею. Підбігли, залізли в музей. Загалом там було чоловік 10, але залазили втрьох. Насправді ми винесли не тільки ці картини. Там було ще багато різних експонатів. На жаль, все винести ми не встигли.

Нічого. Навіть якщо горітимуть картини і експонати, Україна у нас тут і тут (в думках і серці)", - розповів Ігор під час презентації виставки 21 вересня.

Коментуючи героїчний вчинок чоловіків, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підкреслив, що вони рятували "не просто картини Марії Примаченко, а українську ідентичність".

Правнучка видатної мисткині Анастасія Примаченко, яка також є засновницею "Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко" неабияк вдячна жителям Іванкова за відвагу. "Якби наші герої тоді не проявили мужність, сьогодні такого дійства (презентації виставки) у нас не було б", - сказала вона.

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Мешканці столиці можуть на власні очі побачити роботи видатної художниці з 22 по 25 вересня у Національному центрі "Український дім".

Рятівники картин Примаченко - Анатолій та Ігор.





Правнучка Марії Примаченко Анастасія.



