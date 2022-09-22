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Український прапор, на честь визволення "азовців" з полону, розгорнули в окупованому Маріуполі. ФОТО

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Учасник спротиву сфотографувався на фоні зруйнованого моста з розгорнутим національним прапором України.

Про це повідомив у Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Маріуполь. Спротив на честь звільнення Гарнізону Маріуполя розгорнув Український прапор! Маріуполь радіє поверненню своїх Героїв на українську землю. Навіть, в окупації!", - написав Андрющенко під опублікованою фотографією.

Український прапор, на честь визволення азовців з полону, розгорнули в окупованому Маріуполі 01

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хлопці і дівчата патріоти!
    Не ризикуйте зараз своїм життям.
    Прийде час, коли почнеться наступ ЗСУ на Марік, ви будете більш потрібними. Місця скупчення о/с та техніки ворога, оборонні інженерні споруди та комунікації орків, майданчики розміщення ППО та РЕБ, склади ГСМ.
    Поки що все запам'ятовуйте, замальовуйте та записуйте на папері, записи ховайте за межами свого житла!
    Але в мобільному нічого не зберігайте!
  • bigcatwar
    Slava Soldatam Azova.Slava Velykoi Ukraine
  • Claudia Smith
    Мужня людина. Дітей, що співали гімн України, арештували(
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