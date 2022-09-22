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У Бурятії батька 5 дітей хочуть мобілізувати. Його жінка жаліється та звернулась до голови республіки. ВIДЕО

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В Улан-Уде батька п’ятьох дітей хочуть мобілізувати на війну в Україну.

Про це у своєму відеозверненні  повідомила дружина "мобілізованого", інформує Цензор.НЕТ.

"Моєму чоловікові 38 років, він не в запасі, він не служив. Працює в нашому доблесному міському НС, йому дзвонять колеги — товариш і запитують: "Ти де? Тобі зараз привезуть повістку. Подзвонить дівчина і все пояснить. І під кінець питає: "У тебе ж п'ятеро дітей?" [Чоловік] посміявся, каже так, п'ятеро дітей. "Ну добре, чекай на повістку", - розповідає жінка.

Як зазначає росіянка, пізніше зателефонувала дівчина, яка покликала її чоловікана "термінову зустріч" до ДК "Світанок" о четвертій ранку. О 14:00 вже було заплановано поїзд до Чити.

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Жінка дивується, чому "не дотримуються  якихось параметрів і принципів цієї часткової мобілізації" та адресує звернення голові Бурятії, єдиноросу Олексію Циденову.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    а,все потому что это типичная ситуация для ассимилированых манкуртов,которые забыли кто они есть, не помнят своих корней и истории,и превратились и считают себя "русскими". Ну вот если таковыми себя считаете то вперед подыхать за пуйла,и не нойте
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Лады были для первых "счастливчиков". Для свежака максимум благодарность в виде грамоты.
  • Тетяна Тать
    а чо, наштамповал и фатит
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