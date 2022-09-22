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Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Блогер також публічно ображав українських волонтерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слдства, чоловік знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів.

Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах.

"Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових "новин". А провокативне відео спецслужби рф взяли для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини. Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

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Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 01
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 02
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 03
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 04
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 05
Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ 06

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Під цей опис підпадають Єрмак, Арахамія і частково Арестович.
  • дмитрий a4f273bf
    Надо сделать так, чтобы свои стрэмы этот блоХер снимал уже из камеры в обнимку с парашей, так каноничнее будет
  • Amber
    Під цей підпадають всі слуги , до прикладу Безмозгла , яка ганяється
    за журналістами і волонтерами 😡
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