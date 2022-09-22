Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слдства, чоловік знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів.
Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах.
"Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових "новин". А провокативне відео спецслужби рф взяли для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини. Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.