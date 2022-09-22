У межах обміну з полону визволено наймолодшого захисника "Азовсталі" - 19-річного парамедика Назарія Гринцевича. ФОТО

З російського полону у межах обміну визволили наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича ("Грінка").

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"Звільнений вінничанин! Наймолодший із захисників "Азовсталі" - 4 місяці в полоні. Назарій Гринцевич – 19-річний парамедик – "Грінка" три місяці був із тими, хто тримав оборону на "Азовсталі". Тепер вдома", - написав Борзов.

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