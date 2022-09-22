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В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників. ФОТО

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Безпілотники збили у трьох районах окупованого півострова.

Про це повідомив маріонетка Кремля Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ 

Він стверджує, що російські військові збили тринібито українські безпілотники над окупованим півостровом.

"Сьогодні у трьох районах Криму було збито силами ППО безпілотники ЗСУ. Ситуація перебуває під повним контролем", – написав Аксьонов.

Проте виникає питання, якщо безпілотники українські, тоді чому на них червоні зірки?

В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників 01

В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників 02
В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників 03

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Топ коментарі

  • Владимир Кошарюк
    Щось видавало ці "українські" безпілотники.) Є підозра що зірки на крилах.)
  • Топ Ган
  • MMM YYY f12c8760
    Точно Украинские со звездами. Еще б курицу мутанта нарисовали.
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