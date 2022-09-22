В окупованому Криму заявили про збиття трьох нібито українських безпілотників. ФОТО
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Безпілотники збили у трьох районах окупованого півострова.
Про це повідомив маріонетка Кремля Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ
Він стверджує, що російські військові збили тринібито українські безпілотники над окупованим півостровом.
"Сьогодні у трьох районах Криму було збито силами ППО безпілотники ЗСУ. Ситуація перебуває під повним контролем", – написав Аксьонов.
Проте виникає питання, якщо безпілотники українські, тоді чому на них червоні зірки?