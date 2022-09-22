Наслідки удару рашистів по Запоріжжю: пошкоджено готель, телевежу, електропідстанцію. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, 22 вересня 2022 року близько 7:20 російські військові, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл Запоріжжя. Ракети поцілили в готельно-ресторанний комплекс, розташований у центральному парку міста, телевежу та електропідстанцію. Загинув чоловік, ще 5 місцевих мешканців отримали осколкові поранення. Пошкоджено більше 20 багатоповерхівок та їхня прибудинкова територія, приміщення цивільної та критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.













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Зазначається, що будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.