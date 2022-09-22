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Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура. ФОТО

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Після деокупації м. Куп’янська на Харківщині російські війська скидали авіабомби на житлові масиви міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 01

"22 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно з поліцейськими під час огляду міста виявили парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500.

Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 02

Вага бойового заряду однієї бомби сягає пів тонни, довжина — понад два метри. Серед усіх місць, де впали ФАБ-500, — житлові масиви. Окупанти скидали бомби просто на будинки", - йдеться у повідомленні.

Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 03

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Окупанти скидали бетонобійні авіабомби ФАБ-500 на житлові масиви Куп’янська, - прокуратура 04

Топ коментарі

  • Ihor V
    Лінія фронту тисячі кілометрів. Клістони до с-300, Zeкоманда конфіскувала в частинах ппо перед війною, відповідно десятки машин були небоєздатні. А шилками і осами неможливо закривати такі площі. Зато смєшной прєзідєнт.
  • Юра Малко
    СТОП!!! Щось не так!! Арєстовіч,Лєщєнко,Жданов і Наталка Мосійчук вже давно розказали що суперефективна ЗеППО надійно закрила небо,росстервятники зі страхом облітають Україну,а тут якісь бомби....Негайно припиніть оббріхувати Александра Македонського 21 ст. Володю Бонапарта-Зе!!!
  • Hanka Panyanka
    дуже сподіваюсь, що ми не віддавали льотчиків..., а може краще в полон їх не брати...
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