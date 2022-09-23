Рашисти вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району, у Марганці двоє загиблих, 9 поранених, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні під ранок окупанти вдарили із "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний початок дня з обстрілами та загиблими…Росіяни вкотре накрили вогнем Нікопольський район. На ранок ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - зазначає він.

За словами Резніченка, у Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів…

"У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один - зруйнували", - уточнив очільник регіону.









Через ворожу атаку без світла залишилися 2 200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

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"У Нікополі, попередньо, понівечені 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються", - резюмує він.