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Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на "танковий біатлон". Ще два було знищено. ФОТОрепортаж

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Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на "танковий біатлон". Ще два було знищено. ФОТОрепортаж
Українські бійці знищили 2 рідкісні російські танки Т-72Б3, один такий танк захопили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері   Ukraine Weapons Tracker

"Російська армія втратила три дуже  рідкісні танки Т-72Б3, які 2014 року були розроблені спеціально для танкового біатлону. Під час атаки під Богородичним два з них були знищені, ще один був захоплений українською армією", - ідеться в повідомленні.

Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на танковий біатлон. Ще два було знищено 01

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Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на танковий біатлон. Ще два було знищено 02


Під селом Богородичним українські воїни захопили спеціальний танк Т-72Б3, який Росія виставляла на танковий біатлон. Ще два було знищено 03

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Топ коментарі

  • Pavlik Morozov 606ce595
    Ось, здавалось би дрібничка, а приємно Гарний початок ранку
  • Владислав Ткаченко ca740de2
    как душевно стоят,дружненько,по-домашнему так)
  • Zemer
    Для танкового биатлона ставили лыжи
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