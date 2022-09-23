У Відні з’явився трамвай з унікальним українським дизайном. ФОТОрепортаж

Активісти української спільноти Відня за підтримки Посольства України в Австрії почали реалізацію міжнародного іміджевого та краудфандингового проєкту, який полягає в брендуванні міського громадського транспорту виразним українським дизайном, що поєднує інноваційну візуальну традицію модернізму з сучасним дизайном і мистецькими проєктами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр українських ініціатив.



Розміщений на транспорті QR-код дозволяє пасажирам здійснити переказ на благодійний рахунок, де акумулюються кошти для реалізації проєктів державної підтримки.



Відень став першою європейською столицею, де на маршрут вийшов трамвай, прикрашений дизайном, який візуалізує ідентичність сучасної України.

"Мені було дуже цікаво працювати над дизайном віденського трамваю, який став справжньою окрасою міста. У якості основної ідеї ми використали візуальні елементи – трикутники, успадковані від засновника української школи дизайну Георгія Нарбута, які символізують насіння соняшника. З одного боку, вони актуалізують українську мистецьку спадщину, а з іншого – вписують її у світові тенденції дизайну", – розповіла дизайнерка проєкту Марія Норазян (дизайнерська студія Графпром).



Яскравий "український" трамвай курсуватиме протягом трьох місяців по маршруту 42, який проходить від головного кільцевого бульвару Рінгштрассе центральними і густонаселеними районами Відня.



Віденські активісти повідомили про плани масштабування і поширення проєкту в інших європейських столицях. Найближчим часом буде запущено тролейбус у Вільнюсі, в перспективі – трамвай у Стокгольмі та автобус у Ризі.



"Ідея брендування міського транспорту має кілька цілей. По-перше, це презентація і промоція ідентичності сучасної української нації - креативної, експериментаторської, захопливої. По-друге, це заохочення широкої аудиторії підтримати рух України і вільного світу до перемоги", - розповіли ініціатори проєкту.







