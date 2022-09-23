Російські окупанти продовжують вести вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках, - ОВА. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстрілюють громади на Донеччині.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вчора ввечері під російські обстріли потрапили Бахмутська громада, Торецьк, Слов’янськ та Орлівка.

"У Торецьку росіяни пошкодили 2-поверховий будинок, магазин та інші будівлі - загинуло 2 людини, поранено 5. Також влучили ракетою у 9-поверхівку: більшість мешканців була вчасно евакуйована. Всю попередню добу росіяни вели вогонь по Бахмутській громаді. Убили 4 цивільних, поранили ще 1. Зруйновано міст, пошкоджено 11 будинків. Слов’янськ зазнав удару ЗРК С-300 – ракета влучила у подвір’я приватного будинку, без жертв", - розповів очільник ОВА.

Також напередодні російські окупанти зруйнували нову амбулаторію в Орлівці Очеретинської громади.

Вночі війська РФ продовжили стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.

У Курахівській громаді обстріляно Гостре - 1 поранений. Періодичні обстріли Мар'їнської громади, поодинокі прильоти в Авдіївці, гучно у Світлодарській громаді. Без жертв.

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