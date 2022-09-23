Російські окупанти продовжують вести вогонь на Донецькому та Горлівському напрямках, - ОВА. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вчора ввечері під російські обстріли потрапили Бахмутська громада, Торецьк, Слов’янськ та Орлівка.
"У Торецьку росіяни пошкодили 2-поверховий будинок, магазин та інші будівлі - загинуло 2 людини, поранено 5. Також влучили ракетою у 9-поверхівку: більшість мешканців була вчасно евакуйована. Всю попередню добу росіяни вели вогонь по Бахмутській громаді. Убили 4 цивільних, поранили ще 1. Зруйновано міст, пошкоджено 11 будинків. Слов’янськ зазнав удару ЗРК С-300 – ракета влучила у подвір’я приватного будинку, без жертв", - розповів очільник ОВА.
Також напередодні російські окупанти зруйнували нову амбулаторію в Орлівці Очеретинської громади.
Вночі війська РФ продовжили стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.
У Курахівській громаді обстріляно Гостре - 1 поранений. Періодичні обстріли Мар'їнської громади, поодинокі прильоти в Авдіївці, гучно у Світлодарській громаді. Без жертв.