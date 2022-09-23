Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів та ствольної артилерії. ФОТОрепортаж

Учора, 22 вересня, загарбники з території Росії обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії території 12 прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільска, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумщини та Новгород-Сіверська, Семенівська Чернігівщини.

"Зранку під ворожим обстрілом опинилася Шалигинська громада. Ворог наніс вогневе ураження мінометами з району населеного пункту Козине, зафіксовано близько десяти вибухів. Опівдні противник з боку російського населеного пункту Сподарюшино обстріляв територію Великописарівської громади зі 120-мм мінометів, пролунало майже три десятки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Водночас також зі 120-мм мінометів окупанти обстріляли один з населених пунктів Білопільської громади. Вогонь вівся з напрямку російського населеного пункту Волфінське. Внаслідок розриву біля півтора десятка мін пошкоджено зерносховище місцевого фермерського господарства.

Пообіді під вогнем ствольної артилерії ворога перебували Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади, усього зафіксовано три десятки вибухів. Пізніше загарбники з російського населеного пункту Графовка зі 122-мм САУ накрили територію Краснопільської громади, пролунало більше ніж пів десятка вибухів снарядів.

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"У другій половині дня росіяни з боку російського населеного пункту Гордєєвка одночасно випустили по територіях Юнаківської та Хотінської громад загалом понад три десятки снарядів 152-мм калібру зі ствольної артилерії. Новгород-Сіверську громаду з району російського села Погар окупанти обстріляли мінометами 120 мм калібру - 12 вибухів", - йдеться у Держпогранслужбі.

Також повідомляється, що по території Семенівської громади зі сторони населеного пункту Ломаківка росіяни гатили зі ствольної артилерії - 5 вибухів.

Згодом в одному з населених пунктів Миропільської громади пролунали вибухи майже десятка 120 мм мін. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Гуєво. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач та нежиле приміщення.

Під вечір в прикордонні Хотінської громади лунали вибухи від розриву близько пів десятка мін 120-мм калібру. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Троїцьке.