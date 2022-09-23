Окупанти обстріляли Сумщину та Чернігівщину з мінометів та ствольної артилерії. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільска, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумщини та Новгород-Сіверська, Семенівська Чернігівщини.
"Зранку під ворожим обстрілом опинилася Шалигинська громада. Ворог наніс вогневе ураження мінометами з району населеного пункту Козине, зафіксовано близько десяти вибухів. Опівдні противник з боку російського населеного пункту Сподарюшино обстріляв територію Великописарівської громади зі 120-мм мінометів, пролунало майже три десятки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Водночас також зі 120-мм мінометів окупанти обстріляли один з населених пунктів Білопільської громади. Вогонь вівся з напрямку російського населеного пункту Волфінське. Внаслідок розриву біля півтора десятка мін пошкоджено зерносховище місцевого фермерського господарства.
Пообіді під вогнем ствольної артилерії ворога перебували Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади, усього зафіксовано три десятки вибухів. Пізніше загарбники з російського населеного пункту Графовка зі 122-мм САУ накрили територію Краснопільської громади, пролунало більше ніж пів десятка вибухів снарядів.
"У другій половині дня росіяни з боку російського населеного пункту Гордєєвка одночасно випустили по територіях Юнаківської та Хотінської громад загалом понад три десятки снарядів 152-мм калібру зі ствольної артилерії. Новгород-Сіверську громаду з району російського села Погар окупанти обстріляли мінометами 120 мм калібру - 12 вибухів", - йдеться у Держпогранслужбі.
Також повідомляється, що по території Семенівської громади зі сторони населеного пункту Ломаківка росіяни гатили зі ствольної артилерії - 5 вибухів.
Згодом в одному з населених пунктів Миропільської громади пролунали вибухи майже десятка 120 мм мін. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Гуєво. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач та нежиле приміщення.
Під вечір в прикордонні Хотінської громади лунали вибухи від розриву близько пів десятка мін 120-мм калібру. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Троїцьке.