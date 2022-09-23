Наслідки обстрілу Дніпропетровщини військами РФ: 2 особи загинули, ще 9 дістали поранення, пошкоджено понад 20 будинків. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вранці завдали удару по території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці 23 вересня 2022 року військовослужбовці країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню по м.Марганець. Внаслідок ворожого обстрілу двоє місцевих мешканців загинуло, ще дев’ятеро людей отримали осколкові поранення. Пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, багатоповерхові будинки, автівки, газопровід та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, під вогнем окупантів опинилося м. Нікополь. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди. Потерпілих серед мирного населення немає.

В прокуратурі нагадали, що вчора окупанти здійснили ракетний обстріл Великомихайлівської громади Синельниківського району. Поранення дістала місцева жителька, її госпіталізовано до лікарні.

Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

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