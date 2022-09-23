Скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які катували жителів Бучі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Бучанської окружної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 10 військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушень законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, розслідуванням встановлено, що під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року російські військові тримали у заручниках цивільних людей, які не брали участі у бойових діях і не мали зброї. Вони не забезпечували утримуваних продуктами харчування та водою.

Обвинувачені позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав’язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв’язували пластиковими хомутами. Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їхньому напрямку.



"Для отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно, мирним мешканцям завдавали тілесні ушкодження. Людей били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи особисті речі та побутову техніку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині виявили тіла двох осіб, яких катували та вбили російські окупанти, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж