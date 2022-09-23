Визволений з полону окупантів захисник "Азовсталі" Михайло Діанов потребує допомоги на лікування. ФОТО

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов провів у полоні російських окупантів 4 місяці та потребує допомоги на лікування.

Про це у Facebook повідомила журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.

"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "АзовСталі", якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго", - йдеться в повідомленні.

Кіртока наголосила, що визволеним з полону українським захисникам потрібна допомога.

Реквізити для допомоги:

5167 9856 6097 0773, ПриватБанк, Олена Лаврушко (сестра Михайла).

Посилання на МоноБанк - https://send.monobank.ua/jar/86YaRZmo6v

Номер картки МоноБанк - 5375 4112 0106 3570.

Також читайте: Обмін командирів "Азову" в Туреччині відбувся після передачі Медведчука Росії, - Боднар





