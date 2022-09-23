Визволений з полону окупантів захисник "Азовсталі" Михайло Діанов потребує допомоги на лікування. ФОТО
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Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов провів у полоні російських окупантів 4 місяці та потребує допомоги на лікування.
Про це у Facebook повідомила журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.
"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "АзовСталі", якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго", - йдеться в повідомленні.
Кіртока наголосила, що визволеним з полону українським захисникам потрібна допомога.
Реквізити для допомоги:
5167 9856 6097 0773, ПриватБанк, Олена Лаврушко (сестра Михайла).
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