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Визволений з полону окупантів захисник "Азовсталі" Михайло Діанов потребує допомоги на лікування. ФОТО

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Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов провів у полоні російських окупантів 4 місяці та потребує допомоги на лікування.

Про це у Facebook повідомила журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока.

"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника "АзовСталі", якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослася. В ній не вистачає 4-х сантиметрів кістки. Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго", - йдеться в повідомленні.

Кіртока наголосила, що визволеним з полону українським захисникам потрібна допомога.

Реквізити для допомоги: 

5167 9856 6097 0773, ПриватБанк, Олена Лаврушко (сестра Михайла).

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Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 01

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Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 02
Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 03
Визволений з полону окупантів захисник Азовсталі Михайло Діанов потребує допомоги на лікування 04

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Невже найвеличніший рятівник не допоможе зі своїх опшорів?
  • Alex Sinelnikov
    А де бляха держава? Ці люди - герої яких знає весь світ, а клоуни з опи не можуть виділити на лікування героя
  • Микола Мазуренко
    Зеля особисто збирається допомогати Азовцям, хоча б на рівні Порошенко? Міни ж не Порошенко знімав.
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