Російських бюджетників зганяють на "мітинги підтримки" псевдореферендумів на окупованих територіях України. ДОКУМЕНТ

По всій Росії зганяють бюджетників на мітинги на честь "референдумів" на окупованих територіях України.

Зокрема, копію документа з відповідною вимогою за підписом в.о. начальника Управління освіти Адміністрації російського міста Пскова Марини Александрової опублікував телеграм-канал "Псковська губернія", передає Цензор.НЕТ.

Документ передбачає, що ввечері 23 вересня керівники мають забезпечити явку не менше двох осіб від кожної муніципальної освітньої установи на мітинг на підтримку "референдумів" про приєднання до РФ окупованих територій України.

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Як повідомляє російська редакція BBC, проведення мітингів на честь "референдумів" оголосив "Загальноросійський народний фронт".

Видання публікує фотографії з Манежної площі в російській столиці Москві, де захід вже починається.







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Головне гасло акції: "Своїх не кидаємо". Окрім політиків, очікується і виступ артистів, наприклад, актора Володимира Машкова та співачки Юлії Чичеріної. Обидва вони активно підтримали російське вторгнення до України. Володимир Путін не виступатиме, на відміну від щорічних мітингів на честь приєднання Криму, сказав прессекретар Дмитро Пєсков.

Зазвичай на подібні заходи учасників звозять примусово за рознарядкою від бюджетних підприємств, ЖКГ, вузів, зауважує видання.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

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23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.