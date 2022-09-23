Корпорація найбагатшого олігарха РФ Лісіна, який уникає санкцій, постачає сталь для російських виробників ядерної зброї, - розслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Володимир Лісін - найбагатша людина РФ за версією Forbes у 2022 році. При цьому він досі не потрапив до санкційних списків США, ЄС та Британії та не перебуває під українськими санкціями, а отже може вести бізнес та подорожувати до країн ЄС.

Журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" встановили, що корпорація найбагатшого олігарха Російської Федерації Володимира Лісіна "НЛМК" з 2014 року постачала сталь підприємствам-розробникам російської ядерної зброї, інформує Цензор.НЕТ.

"НЛМК" розшифровується як "Новолипецький металургійний комбінат". І це ключове підприємство групи. "НЛМК" займається як видобутком сировини, так і виробництвом продукції зі сталі.

Головною компанією групи в Росії є ПАО "НЛМК". У ній Володимир Лісін - голова ради директорів. 79% акцій "НЛМК" належать кіпрській Fletcher Group Holdings Limited, у якій Володимир Лісін є директором.

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Журналісти програми "Схеми" проаналізували дані публічних закупівель РФ і дійшли висновку, що "НЛМК" співпрацювала із військовими підприємствами Російської Федерації. Причому найбільш плідно - з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала воєнні дії на Донбасі.

Також журналісти виявили, що сталь корпорації Лісіна систематично постачалась на державні підприємства РФ, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї - "Російський федеральний ядерний центр - всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна" та Федеральне держпідприємство "Виробниче об'єднання "Север".





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"Основною діяльністю "Севера" є виробництво компонентів ядерних боєприпасів. Тобто це саме та зброя, якою тепер, у 2022 році, Володимир Путін погрожує світу. У підсумку. Євросоюз, Велика Британія, Україна і Сполучені Штати не запроваджують санкції проти російського олігарха Лісіна та "НЛМК". Навіть попри те, що "НЛМК" після 2014 року постачала сталь підприємствам, які виробляють ядерну зброю в РФ. Таким чином західний світ "дає добро" на діяльність російського сталевого гіганта на обох півкулях Землі", - йдеться у розслідуванні.

У металургійній імперії Лісіна є потужні дочірні компанії у Європі та Сполучених Штатах. У "НЛМК" є підприємства у Данії, Бельгії та Італії. Тут випускають товсті сталеві листи. У Бельгії є ще одна компанія з виробництва тонких сталевих листів. У Франції - два таких підприємства. На території США працює три компанії. В Індіані та Пенсильванії, там - тонкий прокат сталі.





Всі ці підприємства безпосередньо пов’язані з російською "НЛМК". Причому пов’язані ще й тим, що, відповідно до розслідування німецького видання Wirtschaftswoche, допомагають обходити заборону на ввезення російської сталі в ЄС.

На запит "Схем" в "НЛМК" не відповіли.

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Оскільки лідер рейтингу російського Forbes залишається поза увагою Європейського союзу, США та України, він має право безперешкодно подорожувати світом і відпочивати подалі від Новолипецька. Журналісти програми "Схеми" знайшли дві вілли Володимира Лісіна на Лазурному узбережжі Франції.

Маєтки зареєстровані на дві французькі компанії - SCI GAILLARDIA (власник - сам Володимир Лісін та син Юрій) та SCI BALEARA (власники - дружина і син Володимира Лісіна).





Журналісти звернулися до уповноважених органів ЄС, Британії, США та України із проханням пояснити, чому Володимир Лісін не потрапив під санкційні обмеження. В уряді Британії зазначили, що не коментують свої можливі майбутні рішення щодо санкцій. Схожим чином відповіли і в Єврокомісії - не коментують формування списків публічно, бо це "процес, який відбувається в умовах конфіденційності". Відповідь від уповноваженого органу США буде оприлюднена відразу після отримання.

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Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, що російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС і перевантажують нафту в морі на судна під прапорами Європи. Всі 13 танкерів, задіяних у схемі, виявилися власністю одного російського олігарха Володимира Лісіна.