З місця масового поховання в Ізюмі на Харківщині всього ексгумували 436 тіл, - ОВА. ФОТОрепортаж

Більшість з тіл мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завершується ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Усього ексгумовано 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань. Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 - військові", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, таке масове поховання не єдине в Ізюмі.

"Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, на околиці Ізюма виявили поховання майже з 440 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

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