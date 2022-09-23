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На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія. ФОТО

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На Харківщині нацгвардійці спільно з військовою контррозвідкою затримали під час стабілізаційних заходів у селі Уди порушника державного кордону - громадянина РФ. Затриманий заявив про бажання вступити в українську армію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

Громадянин РФ нелегально перетнув державний кордон України, але був затриманий поблизу лінії фронту. Під час допиту заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.

"Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною", — розповів затриманий.

На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія 01

Наразі тривають слідчі дії щодо нього та перевіряється надана ним інформація. Порушник кордону був вдягнений у військову форму (не штатну), мав при собі паспорт та військовий квиток.

На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія 02

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На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія 03

Запевнив, що має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках держави-агресора, але вони поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. Також він переконаний: поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Аеропорт Тбілісі. Красномовно.
  • Павло ШОвте
    Грузины зачем вы их впускаете даже если они с машин сорвали всё ленточки и буквы z? Вы понимаете, пустив их в свой дом, они завтра вас назовут фашистами которые "ущемляют русскоговорящих".
  • Павло ШОвте
    Это фашистская страна должна быть разделена, а населяющее её стадо принудительно денацифицировано, как немцы после WWII. Иначе, через какое-то время биомасса снова впадет в имперский раж. Самостоятельно стать ответственным членом человеческой цивилизации это дерьмо не способно.
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