На Харківщині затримано громадянина РФ, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, - Нацгвардія. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.
Громадянин РФ нелегально перетнув державний кордон України, але був затриманий поблизу лінії фронту. Під час допиту заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.
"Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною", — розповів затриманий.
Наразі тривають слідчі дії щодо нього та перевіряється надана ним інформація. Порушник кордону був вдягнений у військову форму (не штатну), мав при собі паспорт та військовий квиток.
Запевнив, що має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках держави-агресора, але вони поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. Також він переконаний: поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.