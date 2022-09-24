Викрито агентів ФСБ у Дніпрі та Покровську: один з них працював на ворога з в’язниці. ФОТОрепортаж

Під час багатоетапної спецоперації Служба безпеки знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь у прифронтових районах сходу і півдня України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Так, на Донеччині двоє російських агентів передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, у тому числі розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS". Встановлено, інформатори були завербовані представниками фсб після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб РФ потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішували" серед оточуючих.

Задокументовано, що обидва зловмисника діяли за вказівками "зв’язкових" з так званої "МДБ ДНР", які у подальшому доповідали своїм російським кураторам", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали обох агентів у Покровську на спробі передачі розвідінформації окупантам.

"Ще одного ворожого поплічника викрили у Дніпрі. Ним виявися ув’язнений однієї з виправних установ. За допомогою прихованого мобільного телефону він налагодив зв’язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів.тОтриману інформацію в’язень передавав представникам спецслужб РФ, які завербували його через зв’язки у кримінальних колах.

За допомогу загарбникам в’язень сподівався вийти на волю і отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Встановлено, що для комунікації ворог використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, а розвіддані отримував у вигляді відміток на електронних картах з фото- та відеофіксацією об’єктів", - додають у СБУ.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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