Окупанти обстріляли Марганець. Троє цивільних в лікарні. ФОТОрепортаж
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Росіяни вдарили по Марганцю з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові будинки, хлібозавод, автівки містян, газопровід, лінії електропередач", - йдеться у повідомленні.
Також під ворожим вогнем опинилась Червоногригорівська громада. Там потерпілих серед цивільного населення немає.