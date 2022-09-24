Наслідки удару рашистів по Запоріжжю та області: руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках мирних мешканців. ФОТОрепортаж

За добу правоохоронці зареєстрували 73 повідомлення про зруйновану інфраструктуру у Запоріжжі та населених пунктах області. Є втрати серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Окупаційні війська поцілили по населених пунктах Пологівського району. Значних ушкоджень зазнали оселі мешканців Оріхова, Гуляйполя та прилеглих сіл. Також поліцейські зафіксували ворожі прильоти по обласному центру. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по житловій інфраструктурі Запоріжжя, внаслідок чого в одному з багатоквартирних будинків виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та УСБУ в Запорізькій області, рятувальники ДСНС, комунальні служби. Правоохоронці допомогли ліквідувати постраждалих до більш безпечних місць, провели огляд обстріляної території, зібрали речові докази російського збройного злочину.

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Також від розриву снарядів у приватних будинках, розташованих поруч, повилітали шибки та двері, пошкоджені дахові покриття та фасади будівель.

Унаслідок чергового ворожого терору є втрати серед мирного населення. Цивільні громадяни зазнали осколкових ушкоджень. Одна людина від поранень загинула.













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