Окупанти примушують маріупольців брати участь у "референдумі", погрожуючи звільненнями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Окупаційна влада Маріуполя Донецької області після першого дня "референдума" отримала "на горіхи" через низьку "явку".

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала "на горіхи" за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату. Також було встановлено декілька наметів у місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилась обмаль. На черговому пропагандистському ролику дуже прекрасно можна побачити "шалену чергу" в 10 людей та пусті прозорі урни", - пише Андрющенко, додаючи знімки з "дільниць".

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За його словами, значна кількість людей ухиляється від голосування, в тому числі виїхала з міста на узбережжя.

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Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.

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В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.