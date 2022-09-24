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На Харківщині спіймали зрадника: був одним з керівників у псевдополіції в окупованому Ізюмі, - прокуратура. ФОТО

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На Харківщині затримано зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду "дільничного інспектора поліції" у так званому "Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області". Згодом за допомогу окупантам він отримав "підвищення" та став "начальником відділу дільничних інспекторів".

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками "ЛНР" приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

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На Харківщині спіймали зрадника: був одним з керівників у псевдополіції в окупованому Ізюмі, - прокуратура 01

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - розповіли в прокуратурі.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Якби свого часу Нелю Штепу повісили б на ліхтарі через пару годин після арешту, то кількість потенційних зрадників зменшилась би в сотню раз. А так вони бачать "невідворотність покарання" у вигляді великого по суті а-я-я-ю. Штраф та громадські роботи. То чому б не спробувати розбагатіти за допомогою кацапні. А не вийшло- ну пару сотень доларів штрафу та разок по мордасам одержу максимум. Якось так. На жаль.
  • mrSmith
    На лобі клеймо випалити, щоб це падло всі знали.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ще дого потрібно буде все лайно викидати з України і починати треба з верхніх гілок влади...
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