На Харківщині спіймали зрадника: був одним з керівників у псевдополіції в окупованому Ізюмі, - прокуратура. ФОТО

На Харківщині затримано зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду "дільничного інспектора поліції" у так званому "Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області". Згодом за допомогу окупантам він отримав "підвищення" та став "начальником відділу дільничних інспекторів".

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками "ЛНР" приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

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Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - розповіли в прокуратурі.