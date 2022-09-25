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Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК "Південь". ФОТО

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Ворожі дрони-камікадзе знову атакували Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що зранку 25 вересня в Одесі пролунала серія вибухів.

Крім того, 23 вересня російські окупаційні атакували Одесу дронами-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, 1 людина загинула.

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Пізніше Генштаб опублікував фото уламків збитого дрону.

Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК Південь 01
Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК Південь 02

Топ коментарі

  • Alex Tom
    Іранського посла позбавили акредитації, тобто виганяють. Вам особисто Кулеба не повідомив?
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    иранские дроны запускаются с фур ,замаскированых под гражданские машины(прямо с автострады)что боневтик настроил перед войной.Запустили и свалили обратно в Крым
  • Лилия Стацкая
    Ащо ,Не тільки розмінував Чонгар,навіть протитанкові їжаки повбирав , дуже хтів шашлики їсти у криму мабуть,а тепер роблять шашлики з українців,подякуємо найвеличнішому стратегу "боневтіку"
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