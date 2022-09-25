Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК "Південь". ФОТО
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Ворожі дрони-камікадзе знову атакували Одесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".
"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що зранку 25 вересня в Одесі пролунала серія вибухів.
Крім того, 23 вересня російські окупаційні атакували Одесу дронами-камікадзе. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, 1 людина загинула.
Пізніше Генштаб опублікував фото уламків збитого дрону.