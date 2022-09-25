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Військові РФ випустили понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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Ворог обстріляв Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"П’ять ударів за ніч. Ворог випустив понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій.

Попередньо, минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3200 сімей.

У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3000 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всюди відразу після обстрілів почали роботу аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.

Повідомляється також, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 01

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 02

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 03

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 04

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 05

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 06

Військові РФ випустили понад 170 снарядів із Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко 07

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