Військові РФ випустили понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Ворог обстріляв Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"П’ять ударів за ніч. Ворог випустив понад 170 снарядів із "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій.



Попередньо, минулося без загиблих та поранених.



У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3200 сімей.



У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3000 родин.



У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що всюди відразу після обстрілів почали роботу аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня.



Повідомляється також, що в інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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