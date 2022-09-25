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У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув головний освітянин Коломиї, воїн Любомир Бордун. ФОТО

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У боях за Україну загинув очільник управління освіти Коломиї Івано-Франківської області Любомир Бордун.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ. 

Як зазначається, чоловік взяв до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і захищав рідну землю на Донеччині до останнього подиху.

Вдома на воїна чекали дружина та двоє дітей.

У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув головний освітянин Коломиї, воїн Любомир Бордун 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

  • Sashko Pavliuk
    Гинуть красені-Герої. Бийте російських чмонь. Помста.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Земля пухом Герою и царствие небесное
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