У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув головний освітянин Коломиї, воїн Любомир Бордун. ФОТО

У боях за Україну загинув очільник управління освіти Коломиї Івано-Франківської області Любомир Бордун.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік взяв до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і захищав рідну землю на Донеччині до останнього подиху.

Вдома на воїна чекали дружина та двоє дітей.

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