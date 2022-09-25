У боях із російськими окупантами на Донеччині загинув головний освітянин Коломиї, воїн Любомир Бордун. ФОТО
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У боях за Україну загинув очільник управління освіти Коломиї Івано-Франківської області Любомир Бордун.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік взяв до рук зброю у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і захищав рідну землю на Донеччині до останнього подиху.
Вдома на воїна чекали дружина та двоє дітей.