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7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО

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25 вересня в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден зі 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

"Від причалів Одеського порту відійшли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. З порту Чорноморськ - балкери HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. З порту Південний - ATA 2, ASPASIA LUCK", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 4,85 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 218 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Також дивіться: Ще 8 суден з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи сьогодні вирушать із портів Одеси і Чорноморська. ФОТО

7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси 01

7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси 02

Топ коментарі

  • Юрий Неважно cc2c59e4
    сраная Африка голосует в ООН против нас,но мы её кормим за это...
  • user009
    в иран - в обмен на беспилотники, в египет - за наблюдателей на референдумах
  • Валентина Саюн c856325a
    Це політика оп,яка не має кордонів цинізму.
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