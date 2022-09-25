Вибухи лунають на ворожому складі в окупованому Алчевську, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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У тимчасово окупованому Алчевську лунають вибухи на ворожому складі.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом - про це інформують.
У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Гайдая, в окупованому Алчевську лунають вибухи на ворожому складі.