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Вибухи лунають на ворожому складі в окупованому Алчевську, - Гайдай. ФОТОрепортаж

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У тимчасово окупованому Алчевську лунають вибухи на ворожому складі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом - про це інформують.

У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Гайдая, в окупованому Алчевську лунають вибухи на ворожому складі.

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Вибухи лунають на ворожому складі в окупованому Алчевську, - Гайдай 02
Вибухи лунають на ворожому складі в окупованому Алчевську, - Гайдай 03

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Ми покінчили з професійною російською армією, настав час покінчити з аматорською,     - Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
  • Сірий
    Нацгвардієць, якого прозвали"Запорізьким месником", отримав звання Героя України. З ПЗРК "Игла" він збив 6 літаків і крилату ракету.
  • Vlad Cheh
    Байден, давай томагавки. Атакмс не совсем такое оружие, это скорее тоже на дальность gmlrs кассетный боеприпас, а не высокоточная тактическая ракета, а на все 300км собьют скорее всего. Если HARM стоит на мигах, то и томагавк можно по той же схеме поставить с отдельным компом и управлением в кабину на сушку, например. Кацапы явно пошли на эскалацию, пора отвечать. Отжарим томагавками все базы и кучу заводов, перегрузочные станции с эшелонами с техникой и многим другим. Заодно проверим их работу зимой с огибанием рельефа в снегу, работу в условиях РЭБ и обнаружением кацапской ПВО. Ведь у китайцев такая же техника, надо собрать данные и улучшить ракету, чтобы было чем против них воевать.
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