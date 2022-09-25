Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. ФОТО

The Jerusalem Post представив список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року.

"Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства - уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", - цитує Цензор.НЕТ допис видання.

Президент України Володимир Зеленський посів перше місце, випередивши прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я український єврей, а оце бурятський танкіст, що приїхав мене денацифікувати", - український боєць біля убитих ворогів. ВIДЕО

The Jerusalem Post помістило фото Зеленського на передовицю.