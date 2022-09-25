Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. ФОТО
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The Jerusalem Post представив список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року.
"Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства - уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", - цитує Цензор.НЕТ допис видання.
Президент України Володимир Зеленський посів перше місце, випередивши прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн.
The Jerusalem Post помістило фото Зеленського на передовицю.