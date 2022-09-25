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Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. ФОТО

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The Jerusalem Post представив список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року.

"Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства - уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", - цитує Цензор.НЕТ допис видання.

Президент України Володимир Зеленський посів перше місце, випередивши прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн.

Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post 01

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The Jerusalem Post помістило фото Зеленського на передовицю.

Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post 02

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Топ коментарі

  • Fundador Null
    І на що воно впливає? На розмінування Чонгару? На корупцію? На Коломойського? Єдина його функція це щоденний запис відосіка!
  • Артм Воронцов
    найвпливовіший еврей не може отримати навіть ящик набоїв від Ізраіля..... сумний каламбур якийсь....
  • Garry Dron 6973c752
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