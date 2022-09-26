Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю та одному із сіл району, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - Старух. ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 26 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі.
Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки виникли пожежі. На місці подій працюють рятувальники та всі відповідні служби.
"Терор ворога став системним. Будьте уважні. Завжди дотримуйтесь правил повітряної тривоги", - додав Старух.